Época de oportunistas e burlões

Numa altura em que mesmo o mais vil dos ladrões deveria ter algum decoro e vergonha na cara, surgem todos os dias ameaças de quem quer enriquecer à custa da desgraça. Gente sem valores e sem um pingo de decência que só pensa no próprio umbigo e não olha a meios para atingir os fins. É o esgoto da sociedade a vir à tona.

Tempo de crise é terreno propício para o aparecimento de duas das piores espécies humanas: os oportunistas e os burlões. Como peixe na água, diria o povo. Entram de mansinho, como se tivessem a cura para todos os males ou com o epíteto de salvadores e filantropos, com a desculpa de quererem ajudar e apoiar neste momento difícil. Pessoas sem escrúpulos que se entranham nas vísceras da sociedade para engrupir, roubar ou tão-só aproveitar-se da situação. Felizmente que, para contrabalançar esses energúmenos, temos visto muito boa gente a ajudar quem precisa, a doar e a oferecer, com o que pode, com o que tem. Sem precisar de grande publicidade. Estão lá quando é preciso e mostram-nos o melhor do altruísmo e da solidariedade, tão importantes numa altura como esta.

Mas, voltando aos oportunistas, é vê-los a ditar regras como se a sociedade tivesse caído numa anarquia. Mal se começou a vislumbrar a pandemia desataram a comprar à tripa-forra gel desinfetante, álcool e outros produtos necessários para depois revenderem ao preço que bem lhes apeteceu, usando e abusando dos limites normais que deveriam reger um negócio e aproveitando-se da necessidade alheia. Que lhes faça bom proveito, já que remorsos, duvido que tenham. Há três semanas, ainda não estávamos em estado de emergência, o meu pai ligou para uma empresa em Fátima que vendia o dito gel. Ao telefone disseram-lhe que só vendiam garrafões de cinco litros e que o preço era 39 euros, mas que teria de ser reservado, pois estava a sair muito bem. O meu pai assim fez, na perspetiva de distribuir o dito pela família e para usar no estabelecimento que tinha aberto ao público, bem como nos escritórios. Quando lá o foram buscar, duas horas depois, como combinado, o preço já estava em 60 euros. Quando confrontada com o preço da reserva, duas horas antes, a funcionária respondeu que eram as ordens que tinha e que, se não quisesse, havia quem queria.

Também os burlões andam por aí. Cheios de ideias para enganar, esquemas para ludibriar o sistema e extorquir aos menos informados, que são, regra geral, também os mais indefesos. Basta ver a forma como entraram no sistema informático dos hospitais espanhóis, exigindo uma elevada maquia para restabelecer o sistema que, em pleno drama, esteve em baixo umas quantas horas até que se conseguisse dar a volta à situação. Aos emails falsos das Finanças que remetem para um link que debita valores obscenos nas contas ou ainda as clínicas privadas que ligam para idosos a propor supostos testes de despiste ao covid-19. Burlas em recolha de donativos para comprar material médico ou mensagens que têm como objetivo o roubo de dados pessoais do utilizador, servindo-se de imagens de campanhas das entidades oficiais. Tudo serve.

Numa altura em que mesmo o mais vil dos ladrões deveria ter algum decoro e vergonha na cara, surgem todos os dias ameaças de quem quer enriquecer à custa da desgraça. Gente sem valores e sem um pingo de decência que só pensa no próprio umbigo e não olha a meios para atingir os fins. É o esgoto da sociedade a vir à tona. Numa altura em que vemos os profissionais de saúde a colocarem a sua vida em risco e em que tantas profissões fazem um esforço para não deixarem que nos falte nada neste período de isolamento, continuamos a ver quem tire proveito disto tudo sem sequer olhar para trás. Que esses sejam abafados por tantos que desinteressadamente têm feito tudo para que possamos sair disto da melhor forma possível e que colocam, todos os dias, os interesses da comunidade à frente dos seus.