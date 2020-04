A sociedade civil tem de elevar a qualidade da nossa democracia

Mais uma vez, foi a sociedade civil que, percebendo o que se estava a passar, deu um sinal indiscutível ao Governo de como deveria actuar em termos de quarentena.

Escrevo-vos este artigo num período de muita perturbação social mas em que, felizmente, notícias animadoras nos chegam de França, Estados Unidos, Japão e China relativamente à existência de uma molécula fabricada, há muitos anos, num processo industrial bem conhecido. Se os resultados forem os que se esperam, a capacidade de produção associada permitirá um abastecimento rápido do medicamento nos vários mercados para combater o novo coronavírus. Aliás, sei que neste momento já se obtêm resultados muito importantes no tratamento da doença utilizando uns quatro fármacos que existem no mercado e antevejo debates importantíssimos sobre a otimização de processos de tratamento.

Não é este o assunto-base do meu artigo, mas não queria deixar de dar esta nota positiva aos meus leitores, que tanto a merecem.

O assunto do meu artigo é, mais uma vez, a baixa qualidade da nossa democracia, mas não deixarei de mencionar aspetos recentes ligados à covid-19. Mencionarei depois outros aspetos muito estruturais. Pergunto-me, para começar, como é possível que a nossa ministra da Agricultura tenha dito, em 5 de fevereiro passado, que o coronavírus “pode ter consequências bastante positivas para as exportações portuguesas do setor agroalimentar para os mercados asiáticos”? Esta afirmação não é aceitável, e a nossa ministra não tem seguramente conhecimentos de marketing e vendas que lhe permitam tal ousadia! Já vi ministros serem demitidos por muito menos, mas isso foi nas décadas de 80 e de 90 do século passado, e à medida que os anos vão passando tem vindo, de facto, a diminuir o nível de exigência na escolha do elenco governativo. A 26 de fevereiro, a ministra da Saúde garantia que Portugal estava preparado para responder ao surto de coronavírus; dois dias depois, a diretora-geral de Saúde dizia que não nos “devemos beijar todos os dias e a toda a hora” para admitir, a 29 de fevereiro, que Portugal poderia ter um milhão de infetados! Em que país vivem?

Não vou elencar mais disparates ouvidos porque são muitos e não haveria espaço neste artigo para tal. Quero deixar aqui claro que, mais uma vez, foi a sociedade civil que, percebendo o que se estava a passar, deu um sinal indiscutível ao Governo de como deveria atuar em termos de quarentena. Atuações como esta vão ser muito necessárias em Portugal no futuro.

Pretendo também mostrar aos leitores que a entidade que está a falhar completamente na comunicação com a sociedade civil é a Assembleia da República, que não está a ser um elo de ligação entre os portugueses, os partidos políticos e o Governo. Falha completamente a comunicação entre eleitos e eleitores. Falha porque, apesar de a Constituição permitir, há mais de 20 anos, a introdução de círculos uninominais na eleição dos deputados para essa Assembleia, os diretórios partidários, que muito aprenderam dos tempos do fascismo, não querem implementá-los.

Só com uma ligação forte entre eleitos e eleitores se poderão implementar na Assembleia da República diálogos profundos que permitam que:

– Se evitem tragédias político-bancárias como as que têm assolado o país;

– Se escrutine eficazmente o escândalo dos preços da eletricidade e os graves fatores que estão na sua origem;

– Se possa debater a imprescindível reengenharia dos serviços da administração pública, para se travar o processo de degradação contínuo que afeta transversal e gravemente muitos dos seus serviços, com consequências gravíssimas para os cidadãos (exemplo: a introdução do desproporcionado sistema das 35 horas, em que passou a faltar uma hora de trabalho em cada turno em todos os serviços que operam em laboração contínua!);

– Se debatam formas eficazes de combate à calamidade dos incêndios, não compreendendo eu como não são, já há muito, os incendiários considerados como terroristas;

– Se dê uma outra força aos anseios das populações do interior do país.

A sociedade civil pode e tem de impor a reforma do sistema eleitoral para que se introduzam círculos uninominais para a escolha dos deputados da nação. Reitero que os problemas acima mencionados só são possíveis devido ao enorme distanciamento entre os cidadãos e os deputados eleitos para a Assembleia da República, que tem como resultado imediato o afastamento dos cidadãos da política no seu todo e cujas consequências devastadoras estão à vista.

Para que tal situação se altere e os deputados eleitos passem a estar muito mais ligados aos seus eleitores, a APDQ – Associação Por Uma Democracia de Qualidade elaborou, juntamente com a Sedes, sob a liderança de José Ribeiro e Castro, uma proposta de grande relevo de reforma do sistema eleitoral, apontando para uma Assembleia da República com 105 deputados eleitos pelo mesmo número de círculos uninominais (em que é eleito só um deputado), 105 deputados eleitos por círculos regionais correspondentes aos distritos, 15 deputados eleitos num círculo nacional de compensação para garantir sempre a proporcionalidade da representação parlamentar e quatro deputados eleitos pelos círculos da emigração: uma Assembleia da República com 229 deputados e um sistema eleitoral muito melhorado e que, tal como mencionei, a nossa Constituição prevê há já mais de 20 anos!

Volto a reafirmar que, como preconizo, a iniciativa da sociedade civil é absolutamente crucial para o desenvolvimento deste projeto de enorme relevância cívica, política e económica.

Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas e debatidas através do email porumademocraciadequalidade@gmail.com

Empresário e gestor de empresas

Subscritor do “Manifesto: Por Uma Democracia de Qualidade”