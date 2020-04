A vida online

“O que acontece em Vegas fica em Vegas. O que acontece no Twitter fica no Google para sempre”

Jure Klepic, especialista em marketing digital

De repente, tudo mudou nas nossas vidas.

A obrigação de ficarmos em casa, para aqueles cujas profissões não são as da “linha da frente” e que podem continuar a produzir em teletrabalho, alterou rotinas, estilos de vida e mesmo mentalidades.

O confinamento trouxe a necessidade de comunicar por outras vias, para aqueles que ainda privilegiavam o contacto pessoal.

Aconteceu comigo. Nunca aderi a redes sociais mas, desta vez, decidi entrar no Twitter. E que experiência!

Calculo que vá escrever coisas óbvias para os que frequentam redes sociais há muito tempo mas, mesmo assim, lá vai.

O Twitter é um mundo, no verdadeiro sentido da palavra, porque nos permite comunicar com um cidadão ou cidadã de qualquer parte do globo.

Trata-se de uma amostra sociológica muito importante, embora não científica. Aqui se leem, se ouvem e veem as mais diversas opiniões sobre tudo o que é possível imaginar. A seguir a um tweet de Trump, podemos ler uma receita vegana, uma oração pela cura da covid-19, um pedido de ajuda ou uma piada brejeira. Tudo em tempo real.

Mas o mais interessante é seguir as conversas, os comentários a uma declaração ou a uma piada. E à extraordinária criatividade que ali se exibe.

No caso dos políticos, por exemplo, calculo que terão assessores dedicados à análise dos comentários às suas declarações. Parece-me ser, nos dias de hoje, uma ferramenta essencial.

E há, claro, as centenas de notícias falsas, espalhadas à mesma velocidade com que o vírus se espalha. Elas são, aliás, um verdadeiro vírus digital.

Remédios testados para a cura da infeção com a covid-19, vacinas já para amanhã, os preços fantásticos dos ventiladores, lançando a suspeição sobre as compras do Estado, as imagens de motins no Brasil ou de violência em Inglaterra, as sondagens que dão percentagens fantásticas ao Chega! Enfim, mentiras de toda a espécie que, ingénua ou dolosamente, se partilham.

A mentira espalha-se à velocidade de um tweet.

Os cidadãos não aprenderam ainda a comportar-se como jornalistas e têm mesmo de o fazer, uma vez que têm agora acesso a informação sem qualquer filtro ético e deontológico.

Agora, para todos, a obrigação é de duvidar, confrontar fontes e confirmar. E só partilhar aquilo que acreditamos ser verdadeiro, depois de realizarmos este trabalho.

Vamos continuar durante mais tempo, não sabemos quanto, a viver presos nesta realidade.

Apesar de estarmos a adaptar-nos, é bom que nos desenganemos. Não! Esta não é a nossa vida!

Todos aguardamos certamente o dia em que em todos os ecrãs surja o anúncio: “Pedimos desculpa por esta interrupção. A vida real segue dentro de momentos”.

Jornalista