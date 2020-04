O farol moral do país não merece dar a sua vida pelos mais novos

Ao ouvir o antigo Presidente da República dizer que, em caso de hipotética emergência, cedia o seu ventilador a um “homem com mulher e filhos” que dele necessitasse, não consegui deixar de me emocionar. O general Eanes mantém-se como uma referência moral para o país – recorde-se que recusou mais de um milhão de euros de retroativos de uma reforma – e o seu testemunho faz-me pensar no tempo que perdemos em pôr a indústria a fabricar o famoso aparelho que pode salvar tantas vidas.

Um dia depois, mas escrito antes, li José Sasportes, antigo ministro da Cultura, no Público, dizer mais ou menos a mesma coisa: “Quem escreve [este texto], embora de boa saúde, inscreve-se na agora designada idade de risco e está disposto a ceder o seu lugar na fila para os ventiladores a quem se reconheçam maiores probabilidades de sobrevivência. Esperemos, porém, que em breve venham a ser suficientes para todos, sem discriminação”.

Não temos o direito de permitir que os mais velhos se sintam na necessidade de oferecer a sua vida para salvar os mais novos. O Estado pode, e deve, obrigar a indústria que está quase paralisada a trabalhar para o bem comum, embora deva pagar, como é óbvio. Não podemos é chegar a este ponto em que aqueles que têm mais de 70 anos se consideram velhos para viver por questões de solidariedade com os mais novos. Mas, reconheçamos, os testemunhos de Ramalho Eanes e de José Sasportes dão-nos que pensar, num mundo cada vez mais egoísta.

Por falar em solidariedade, ou falta dela, o que dizer dos Governos que aproveitam esta pandemia para mandar espancar brutalmente quem não cumpre o recolher obrigatório? Mesmo quando essas pessoas apenas procuram comida, como é o caso das Filipinas, onde o doido do Presidente deu ordem aos polícias para atirarem a matar. Não tenhamos dúvidas: vai haver muita fome em muitos países. Em Itália, o Governo já chamou a tropa para defender as mercearias de assaltantes esfomeados. Como será em Portugal dentro de um mês, altura em que a falta de dinheiro será evidente?