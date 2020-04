Outro

Christian Robinson

Orfeu Mini

Uma menina e o seu gato embarcam numa aventura de descoberta do mundo e de si próprios. Uma história sem palavras, que “oferece um equilíbrio perfeito de cor, forma e textura”, segundo o New York Times, que o considerou um dos dez melhores livros infantis do ano passado.



O livro das minhas emoções

Stéphanie Couturier e Maurèen Poignonec

Jacarandá

Todos temos dentro de nós um anjo e um diabinho a segredarem-nos ao ouvido. Mas nem tudo o que sentimos se resume a essas duas figuras – há também a raiva, a tristeza, o orgulho, a timidez, o medo, a alegria, a inveja. A sofróloga Stéphanie Cutourier ajuda as crianças a identificarem o que sentem e a lidarem com essas emoções.



Quem vive onde?

Katerina Gorelik

Bertrand

Tal como as pessoas, os animais também têm as suas casas, onde se refugiam. Do túnel da toupeira ao ninho das corujas, da colmeia das abelhas à toca dos ursos, este livro leva os mais pequenos a conhecer os lugares onde vivem os bichos.



No meu coração pequenino

Jo Witek e Christine Roussey

Presença



“O meu coração é um tesouro que muda de cor consoante o meu humor”, anuncia a protagonista logo na página inicial do livro. De facto, nas páginas deste No Meu Coração Pequenino encontramos uma explosão de cor mas também uma criatividade e uma simplicidade encantadoras.



As viagens de Gulliver

Jonathan Swift (adapt. Sara Crimi, ilus. Francesca Rossi)

Círculo de Leitores

Publicadas pela primeira vez há perto de 300 anos, estas viagens continuam a incendiar a imaginação dos mais pequenos e a transportá-las para países de minúsculos anões e de gigantes. Enriquecida com bonitas ilustrações e adaptada para crianças, esta é uma excelente porta de entrada nos clássicos.

A pequena semente

Eric Carle

Kalandraka

Agora que a primavera acaba de chegar – e que todos estamos sequiosos de contacto com a natureza – este livro conta-nos a história de uma sementinha que cai na terra, germina e se transforma numa linda flor. Um passeio ao ritmo das estações, pelo autor do enorme sucesso A Lagartinha Muito Comilona.



O elefante que não sabia voar

Sérgio Almeida e Alberto Faria

Caminho das Palavras

Como ganharam os elefantes as suas magníficas trombas?Este livro convida-nos a recuar a um tempo “em que os elefantes eram os únicos animais voadores à face da Terra”, uma proeza que podiam agradecer às suas enormes orelhas. Mas nesta história há um paquiderme insatisfeito que pode perturbar a harmonia reinante.



A História das Cores

Clive Gifford e Marc-Etienne Peintre

Booksmile

O açafrão é a cor mais cara do mundo, o amarelo-ocre foi celebrizado pelas pinturas rupestres descobertas na Gruta de Lascaux, o azul egípcio foi uma das primeiras cores a ser encontrada em Pompeia e foi a rainha Maria Antonieta quem deu o nome ao lilás. Nesta viagem histórica, os autores levam-nos a conhecer as cores que moldaram o mundo.