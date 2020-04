A covid-19 ultrapassou a barreira de um milhão de infetados em todo o mundo, esta quinta-feira. O novo coronavírus, que apareceu em dezembro, na cidade de Wuhan, já infetou 1,007,453 pessoas, de acordo o Worldometer. A covid-19 já foi responsável pela morte de 52,596 pessoas, em 188 países e territórios. Numa nota mais positiva, 210,582 pessoas foram infetadas e já recuperaram.

O país onde se registaram mais mortes, até esta quinta-feira, foi Itália, epicentro da pandemia na Europa - mas a Espanha aproxima-se a passos rápidos. Entretanto, a Alemanha também já ultrapassou a China em número de infeções, com 84,788 casos registados - mas tem uma taxa de fatalidade baixissíma, com 1,107 mortes. A explicação é a forte aposta alemã na testagem: estima-se que se façam 500 mil testes por semana no país. Já em França, há 59,105 casos registados e 5,387, mais de quatro vezes o número de mortos na vizinha Alemanha.

A nível de casos registados, os Estados Unidos já ultrapassaram todos os outros países, com uns estrondosos 240,375 casos - a perspetiva é que a situação só piore. Neste momento, há 5,807 mortos no país, mas 224,203 pessoas estão a ser tratadas. Se no período inicial da pandemia os casos registados de covid-19 estavam praticamente contidos na China, esta parece ter vencido o surto, por agora - teme-se uma segunda vaga, devido aos casos importados. A China teve 81,589 casos registados de covid-19, e 76,408 destes pacientes já recuperaram.