O tráfego de comunicações eletrónicas terá diminuído na última semana face à semana anterior, estima a Anacom. No entanto, encontra-se ainda significativamente acima do registado no período pré-covid-19.

Em relação à semana anterior, a entidade liderada por Cadete Matos, estima ainda que o tráfego de voz terá diminuído cerca de 9% e o tráfego de dados 11%. No entanto os valores são superiores ao período pré-covid-19: o tráfego de voz foi 34% superior e o tráfego de dados foi 35% superior.

O regulador avança ainda que se mantêm as alterações nos padrões de utilização dos serviços de comunicações eletrónicas identificadas na semana anterior. “Ou seja, um significativo crescimento do tráfego de voz fixa (+96%), que contrasta com a redução verificada em anos anteriores (em 2019 este tipo de tráfego diminuiu 15%), a redução do peso relativo da voz móvel (que cresce menos que a voz fixa), o crescimento do tráfego de banda larga fixa (+36%), e um aumento menos significativo do tráfego de dados móveis (+20%)”, explica a Anacom.