O PSD questionou, hoje, o Governo sobre que “medidas concretas tenciona tomar, num curto prazo, de forma a minimizar o risco do exponencial aumento dos casos de violência doméstica durante a pandemia”.

Os deputados do PSD, através de um requerimento, defendem que é preciso reforçar os meios de proteção às vítimas de violência doméstica para garantir que “existe uma adequada e atempada resposta aos pedidos de ajuda”.

“Perante uma evidente dificuldade acrescida em aceder aos serviços de apoio corre-se o risco de haver maior silenciamento por parte das vítimas”, refere o documento.

O Governo já anunciou um aumento do número de camas disponíveis em abrigos para acolher vítimas de violência doméstica, bem como a criação de um endereço de e-mail específico para a receção de denúncias durante a pandemia.

A violência doméstica cresceu em alguns países devido à pandemia. “Em França, por exemplo, após as duas primeiras semanas de quarentena, o ministro do Interior reportou um aumento de mais de 30% de queixas de violência doméstica. Também relatos do aumento deste fenómeno chegam-nos de Espanha, Chipre, Itália e China”.