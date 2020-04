O CDS quer ouvir o ministro da Educação, na Assembleia da República, sobre os planos do Governo para o terceiro período do ano letivo e as avaliações.

Os centristas querem ouvir o ministro até ao dia 9 de abril, ou seja, antes que o Governo anuncie a decisão para as escolas.

Os centristas pretendem que Tiago Brandão Rodrigues “preste esclarecimentos, no Parlamento, quanto aos cenários equacionados sobre o desenvolvimento do terceiro período, as formas de mitigar as inevitáveis disparidades e a conclusão do ano, em particular, no que respeita à realização das diferentes provas nacionais”.

António Costa disse esta quarta-feira que o Governo anunciará no dia 9 de abril “a solução mais adequada” sobre a reabertura das escolas.