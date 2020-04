O Banco de Portugal fez um alerta, esta quinta-feira, para emails enviados por uma empresa que não está a habilitada a exercer atividade financeira.

A mensagem fraudulenta é enviada através do endereço eletrónico claudia1.kappeler@gmail.com.

O regulador e supervisor bancário alertou que “esta entidade não tem autorização para concessão de crédito, intermediação de crédito e prestação de serviços de consultoria relativamente a contratos de crédito”, lê-se na nota publicada no site.

O Banco de Portugal lembra ainda que a lista das entidades autorizadas pode ser consultada no site do regulador e no Portal do Cliente Bancário.