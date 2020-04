Bem! Tecnicamente falando, é assim: o triptofano é um aminoácido essencial utilizado pelo cérebro, juntamente com a vitamina B3, a niacina e o magnésio, para produzir a serotonina, um neurotransmissor importante nos processos bioquímicos do sono e do humor. Por ser um aminoácido essencial, o nosso corpo não é capaz de produzir o triptofano.

O seu consumo pode melhorar o humor, o sono, a capacidade de lidar com o stresse, a ansiedade e a depressão, e, por isso, a maioria dos medicamentos antidepressivos modernos funciona aumentando a quantidade de serotonina no cérebro. Para além dos Prozac, também há alternativas que podem ser compradas nas farmácias porque existem em forma de suplemento alimentar, mas, como eu gosto mesmo é de comer, prefiro ingerir a minha dose diária de boa disposição e aconselho vivamente, nesta altura de ansiedade e medo que se vive, que inclua mais alimentos ricos em triptofano, para enumerar alguns dos meus favoritos: ovos, amendoim, sementes de abóbora e gergelim, tofu, chocolate, castanha-de-caju e chocolate, e, claro, e o grão-de-bico. Por isso, aqui fica uma excelente opção para ir petiscando aqui e ali...

Snack de Grão-de-Bico no Forno

Ingredientes

+/-500 g (eu usei um resto de grão que tinha já cozido; pode optar por lata, o grão não pode estar húmido)

2 colheres de chá de paprika fumada

1 colher de café de pimenta-de-caiena

Flocos de sal do mar

Pimenta-preta de moinho

Orégãos secos a gosto

1 colher de azeite extravirgem

Método

Pré-aqueça o forno a 180 oC.

Num tabuleiro de ir ao forno, coloque o grão e tempere bem. Assegure que envolve bem todos os ingredientes.

Coloque no forno e deixe assar por sensivelmente 30 minutos. Vá agitando o tabuleiro.

Retire e acrescente uma mão-cheia de orégãos e, se quiser, mais sal, e sirva.

Para além de um excelente snack, também é ótimo para adicionar a saladas e sopas, e para substituir os croûtons.

Se optar por tomar suplementação, peça a orientação de um nutricionista ou do seu médico de família.