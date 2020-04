Xenofobia e racismo

Estivemos 500 anos em África e conseguimos através de uma Aculturação ímpar, criar uma Terceira Civilização, feita ‘na Vertical e na Horizontal’

A História da Expansão da Cultura Portuguesa no mundo, associada à História da sua Colonização, após as grandes viagens marítimas dos portugueses e das suas descobertas, que no séc. XV levaram a que a nossa população tivesse totalizado apenas 1.5 milhões de pessoas, devido a várias vicissitudes, tais como, naufrágios, mortes em combates e doenças, mostraram bem como os portugueses andaram por todo o mundo, relacionando-se com todos os Povos, quer Caucasóides Nórdicos, Alpinos, Dináricos ou Mediterrâneos, quer ainda Africanóides, Australóides e Mongoloides, num tipo de relação única no mundo, sem preconceitos em relação à cor da pele ou aos costumes (Cultura), numa “Colonização” caracterizada, e conhecida, pela síntese:”Na Vertical e na Horizontal”.

Quer isto dizer, que não casavam, mas perfilhavam os filhos e por isso encontramos hoje, em todo o mundo, nomes portugueses. Temos para nós que o Homem teve como berço inicial o Continente africano e que foi essa diversidade genética que enriqueceu a Humanidade e que foi também um fator cultural importante para a Cultura portuguesa.

Estivemos, como portugueses 500 anos em África e conseguimos, através de uma Aculturação ímpar, criar uma Terceira Civilização aproveitando parte da nossa Herança Cultural e parte da Cultura Local para criar uma Terceira Civilização, feita “na Vertical e na Horizontal”, sem preconceitos, sem racismo, sem xenofobia, sendo o que sempre fomos: comerciantes, navegadores, exploradores, aventureiros, soldados, mas também mercadores, traficantes e intermediários.

Somos também responsáveis pelo Esclavagismo, com os “Escravos da Corda”, que iam de Angola para o Brasil. Enfim, sabemos hoje, que nem sempre tudo foi exemplar mas também as Cruzadas do Ocidente, do Oriente e contra os Albigences, foram feitas em nome da Religião e da Fé, tal como a Inquisição. Também em nome do “Progresso” da Humanidade, houve atrocidades praticadas contra populações indefesas e pacíficas, para lhes impor o “jugo” da “Civilização”, quer através da Religião, quer de Ideologias políticas.

A nosso ver um Sociólogo poderá estar em boas condições para escrever sobre Racismo e Xenofobia com Isenção, Rigor e com toda a Independência.

A nossa tradição cultural é Multirracial, sempre foi e será, enquanto a nossa Educação respeitar essa matriz portuguesa. É que para nós, é impensável que seja de outra forma. No entanto temos, em Portugal, há muitas décadas, certas minorias étnicas que apenas por uma questão cultural, no sentido Antropológico, persistem em não abdicar de certos costumes culturais ancestrais, que continuam a praticar, apesar de estarem em oposição às leis da República portuguesa. Não se trata de Racismo nem de Xenofobia, do que se trata é de cidadãos portugueses que se recusam a cumprir a lei, talvez por considerarem que conservando os seus costumes sobrevivem e protegem melhor o seu projeto de vida. Só que isso não pode ser permitido pelas autoridades portuguesas, já que a lei abrange todos os cidadãos.

Isto não é Racismo nem Xenofobia! Quem é cidadão nacional e vive sob a Bandeira das Quinas, está sujeito às leis nacionais. Pensamos que as autoridades portuguesas devem intervir sempre no sentido de fazer cumprir a Lei por parte de todos os cidadãos portugueses. De outra forma é que há Discriminação e Racismo

