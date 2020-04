Nas últimas 24 horas morreram 509 pessoas em França infetadas com o novo coronavírus, segundo o diretor-geral da Saúde francês, totalizando assim 4032 vitímais mortais no país.

De acordo com Jérôme Salomon há 56989 pessos infetadas em França, das quais 24639 estão hospitalizadas, 6017 em unidades de cuidados intensivos, 34% dos quais têm menos de 60 anos e 80 menos de 30 anos.

França é um dos países com mais vítimas mortais do mundo devido ao covid-19. O país com maior registo de vítimas mortais pela covid-19 é Itália, seguido de Espanha e depois França.