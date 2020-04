Até às 18h desta quarta-feira, a GNR e a PSP efetuaram já 90 detenções por “violação da obrigação de confinamento obrigatório” determinada pelo estado de emergência “e por outras situações de desobediência ou resistência”.

No mesmo período, foram encerrados 1.633 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas, informa o Ministério da Administração Interna no balanço diário enviado na tarde desta quarta-feira às redações em que “insiste no cumprimento rigoroso das medidas impostas pelo estado de emergência” para conter a propagação da covid-19 que, com 8251 casos de infeção confirmados, levou já à morte de 187 pessoas em Portugal.

O Presidente da República propôs nesta quarta-feira a renovação do estado de emergência decretado há duas semanas por igual período de 15 dias.