Um acidente na A2, em Alcácer do Sal, esta manhã, deixou uma menina de 9 anos com ferimentos graves. A vítima sofreu um traumatismo craniano, perdeu a consciencia e teve de ser transferida para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, de acordo com o Jornal de Notícias.

A criança estava no banco traseiro de uma viatura ligeira, que encostou depois de a viatura que seguia à sua frente ter sofrido um despiste. O carro, com a criança lá dentro, foi então abalroado por outro veículo e acabou por embater no rail de proteção, antes de parar na faixa de rodagem do meio da autoestrada.

No local estiveram 21 operacionais, apoiados por 10 viaturas, dos bombeiros, INEM e GNR. A circulação na A2 esteve cortada, no sentido Sul-Norte, entre a saída para o IP8 e Alcácer do Sal mas já se encontra regularizada.