Layoff. Saiba quanto vai receber do seu salário

A ministra do Trabalho já veio garantir que mais de 3600 empresas pediram para aderir ao novo mecanismo de layoff simplificado (redução forçada de horários e tempos de trabalho), mas os apoios só vão ser libertados a 28 de abril. A medida vai custar cerca de mil milhões de euros por mês aos cofres do Estado, mas saiba quanto vai pesar no seu bolso.