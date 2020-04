O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais disse, esta quarta-feira, que já foram entregues mais de 270 mil declarações de IRS.

António Mendonça Mendes deixou a garantia de que os portugueses podem "estar tranquilos" em relação aos eventuais reembolsos do imposto.

"Estamos em condições de proceder aos reembolsos do IRS e por isso iniciamos hoje a campanha de IRS e os portugueses têm de estar tranquilos relativamente a esta matéria", afirmou o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, em entrevista à SIC.

No entanto, o governante não avançou com prazos para o pagamento, afirmando apenas que os reembolsos serão feitos com a rapidez "que a circunstância atual exige".