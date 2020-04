André Ventura questionou, hoje, a ministra da Justiça sobre se está a ponderar a libertação de reclusos.

“Apesar de não ser favorável à libertação de reclusos, e caso a senhora ministra assim entenda que deve agir, o Chega apela a que a liberdade seja totalmente vedada a pessoas condenadas por crimes de maior gravidade, como é o caso dos violadores, pedófilos, homicidas, traficantes de droga e pessoas condenadas pelo crime de violência doméstica”, refere o requerimento.

André Ventura questiona ainda a ministra sobre os meios que estão a ser dados aos guardas prisionais “para se protegerem e, consequentemente, para protegerem a população prisional de um possível contágio”.

O deputado único do Chega garante que tem recebido “muitas denúncias de que os guardas prisionais estão a ser impedidos de usarem máscaras no decorrer das suas funções, o que os coloca em risco e coloca as pessoas que com eles privam também em risco de contágio