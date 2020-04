O Reino Unido registou, esta quarta-feira, o maior número de vítimas mortais infetadas pelo novo coronavírus. Em 24 horas morreram 563 pessoas no país, de acordo com o Departamento de Saúde e Assistência Social do Reino Unido (DHSC).

O número de casos também aumentou e foram registados mais 4324 novos casos, totalizando assim 29479 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus no Reino Unido. No total, 2352 pessoas morreram infetadas pela covid-19.