O boletim da situação epidemiológica atualizou o número de mortes por covid-19 no país para 187, ou seja morreram 27 pessoas nas últimas 24 horas.

O número de casos confirmados é de 8251, tendo sido registado um aumento de 808 infetados, que representa uma subida de 10,9%

Os doentes dados como recuperados continuam a ser 43, um número que se manteve nos últimos sete boletins divulgados pela DGS.

O boletim revela ainda que atualmente estão internados 726 infetados, 230 dos quais em unidades de cuidados intensivos. A aguardar resultados estão quase 4957 pessoas, sob vigilância das autoridades de saúde estão 20275 contactos.

De acordo com as informações da DGS, a região Norte continua a ser a mais afetada, com 4910 casos e 95 mortes. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 1998 casos e 38 óbitos. A região Centro regista 1043 casos e 52 mortes, o Algarve 146 casos e duas vítimas mortais, o Alentejo tem 54 casos, os Açores 52 e a Madeira 48. Em termos de concelhos é Lisboa que regista um maior número de infetados, seguida do Porto.

Perfil dos casos confirmados:

49 meninos e 55 meninas com menos de 10 anos;

205 jovens entre os 10 e os 19 anos;

355 homens e 470 mulheres entre os 20 e 29 anos;

543 homens e 677 mulheres entre os 30 e 39 anos;

641 homens e 879 mulheres entre 40 e os 49 anos;

636 homens e 840 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

564 homens e 569 mulheres entre os 60 e 69 anos;

455 homens e 378 mulheres entre os 70 e os 79;

381 homens e 554 mulheres casos com mais de 80 anos.

No que diz respeito aos óbitos:

2 mulheres entre os 40 e os 49 anos

6 homens e 1 mulher entre os 50 e os 59 anos;

16 homens e 1 mulher entre os 60 e os 69 anos;

27 homens e 14 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

62 homens e 58 mulheres com mais de 80 anos.