O estado de emergência deverá ser renovado, adiantou o primeiro-ministro no programa de Cristina Ferreira, na SIC. E António Costa avisa que regras vão apertar “um bocadinho” e que as medidas terão de ser “mais claras para que as pessoas percebam que não podem andar a circular de um lado para o outro”.

A renovação do estado de emergência deverá ser amanhã uma realidade e o governo reúne esta quarta-feira para avaliar a nova proposta do chefe de Estado.

Ainda no mesmo programa, António Costa abordou o tema das escolas e defendeu que não se pode “perder o ano” e que é preciso salvá-lo. Recorde-se que até dia 9 de abril, o Governo vai avaliar se poderá ou não reabrir as escolas. O chefe do Executivo adiantou que o cenário “menos mau” seria o de reabrir no início de maio. Para já está a ser avaliada uma solução de recurso a TDT “para todos os níveis educativos”.

O primeiro-ministro foi também questionado pela apresentadora sobre se os cabeleireiros, os barbeiros e esteticistas poderiam ter a porta aberta e atender uma pessoa de cada vez em estado de emergência. Costa respondeu que não. “Não podem, não devem receber clientes”, declarou.

O líder do Governo lembrou ainda que “não vai haver vacinas disponíveis no mercado antes do verão de 2021”. Por isso, admitiu que o país vai ter mais um inverno sem vacina.