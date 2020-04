Gente feliz com cem anos

Quem não leu ou ouviu ministros desta Europa, displicentes no tratamento hospitalar não prioritário em relação aos “velhos”, tratando-os como ativos móveis já amortizados nas contas de uma empresa? Quem por cá, e no drama hospitalar que vivemos, não acentua sem estremecer que às vezes é preciso optar entre velhos e novos nas prioridades do tratamento e da afetação de camas?

Conheci na minha infância o senhor Albano, que morava na minha rua e tinha repentes com humores que encantavam. Não largava a onça superior que fumava ao ritmo de uma por dia, mai-la mortalha onde embrulhava o tabaco, missão que praticamente o levava a acender uns atrás dos outros. Contava histórias da América, que visitava como embarcadiço, e foi aí e por ele que soube, pela primeira vez, que havia prédios que ficavam perto dos céus e muitos nunca saíam das nuvens. Morreu feliz com quase cem anos.

Depois tive a experiência de meu pai, que aos 94 anos dos 98 a que chegou me pediu um favor: se falava com a médica para lhe passar o atestado necessário para renovar a carta de condução. Recusei, procurando sustentar a nega: que achava que ele andasse a conduzir com demasiado risco, coisa a que me respondeu com um breve e aparentemente conformado “está bem...”. Passados dias, logo sacou da carteira e exibiu com orgulho o cartão de plástico da permissão de conduzir. Perguntei, atabalhoado, como tinha conseguido, e logo levei de volta com a resposta, sorrindo: “Não são contas do teu rosário...” Mas sempre acrescentou: “Por acaso, a doutora até me disse o mesmo que tu, mas eu respondi: ‘Senhora doutora, não me quer ver a conduzir na autoestrada?’ E lá me deu a declaração”.

Nestes exemplos me inspiro, mais no do meu amigo Ruy de Carvalho, grande e imenso ator, mas sobretudo um enorme universo de ser humano no gosto de viver cada dia, que faz gala de desprezar o fim. “Quando for, é”, costumo ouvir. E noutros anónimos e conhecidos que por aí andam e são exemplo.

Porquê esta lembrança? Porque num mundo supostamente de defesa de direitos, de respeito pela dignidade humana, de exaltados por géneros e manigâncias de modas avulsas, estes dias e certos comportamentos de responsáveis trouxeram-me à memória o espírito de quase tolerância perante arremedos de “Auschwitzes” deste tempo que se julgavam impossíveis.

Um dia, convidei o prof. Carvalho Rodrigues a falar num ciclo de “conferências do séc. XXI” no salão nobre da Câmara da Covilhã. Os oradores eram livres de escolher o tema da noite, tendo por ali passado notáveis como João Lobo Antunes, D. Manuel Martins, Belmiro de Azevedo e mais uma boa dezena de figuras. Quando entrou no salão lotado com gente como nunca vi, o cientista dos satélites anunciou que ia falar sobre “o regresso dos avós”, fascinando a sala com a sua tese, escorreita e óbvia, da riqueza da relação entre os novos e os outros novos, alguns com mais idade.

Há dias li que um recente e competente estudo de gente averiguadamente séria chegou às seguintes conclusões:

a) Cerca de 70% de todos os/as seniores são independentes no que se refere às atividades básicas do dia-a-dia;

b) Mais de 80% não têm défice cognitivo;

c) Só 10% dizem sentir-se sozinhos;

d) A percentagem dos que estão deprimidos fica-se pelos 20%.

Isto é, na superstrutura do poder, onde é costume ver neófitos secretários da “Juventude”, seria talvez mais útil e mais conforme com a realidade estarem “secretários de Estado de Todas as Gerações”; e onde se ouve uma cultura bastas vezes de menosprezo pela vida vivida, teríamos a óbvia resposta de uma afirmação musculada na denúncia da ignorância sobre quem é quem na sociedade.

Na dezena de campanhas eleitorais em que dei o corpo ao manifesto, era sagrada a promessa de nunca esquecer quem nunca deve ser esquecido pela sociedade e pelo seu braço operativo, o Estado: os mais velhos e as crianças. Mas a falha maior nesta sociedade e neste tema será a escola e a informação em geral, na cratera cultural de ninguém lhes ter dado a notícia de que todo o novo se vai fazendo menos novo…

Questão é continuar a ser novo, arte que é um compêndio raro e a que a sofreguidão destes dias não permite chegar lá.

“Take it easy”, dizia o sr. Albano no inglês aprendido como embarcadiço. “Tenham calma...”

Não sabem o que perdem.

Covilhã, março de 2020