Demasiado pesadelo na cozinha

Compreendem-se as dificuldades das decisões que têm de ser tomadas no imediato, quer no plano da saúde pública quer no plano económico, perante as incertezas de uma pandemia que só vai “passar” quando for controlada à escala global. O que, por sua vez, resultará de um intricado de decisões nacionais e internacionais, com os seus diferentes tempos e lideranças, o que torna o momento atual e o que virá a seguir ainda mais complexos. Percebe-se a inevitabilidade de estabelecer critérios para os apoios que vão sendo definidos para mitigar o brutal impacto económico que se antevê. A racionalização dos apoios, como, na saúde, a racionalização dos equipamentos de proteção e testes, torna-se necessária, mas tem uma dimensão ética e humana que não pode ser esquecida. E importa não esquecer que o ponto de partida era o país que tínhamos antes, é nele que cai este vírus. Ouvir, ontem, o ministro da Economia dizer que os apoios terão de ir sobretudo para as empresas sólidas e viáveis – e não para o restaurante que no ano passado já estava com dificuldades – inquietou. O pequeno comércio esmagado pela crise de não há assim tanto tempo, pela especulação imobiliária e pelas grandes superfícies, os que não tiveram tanto acesso à banca e perdões de dívidas, e ainda assim asseguraram emprego, sustento às famílias e um propósito nas suas vidas, devem resignar-se a desaparecer? As palavras têm um peso e, neste momento grave, o alento, dentro da necessidade de expor a racionalidade e exequibilidade das medidas, tem de ir para todos, e não apenas para os que antes já eram mais resilientes. Tem de haver um meio-termo que não reduza o pequeno negócio que tentava reinventar-se e o restaurante de bairro a “pesadelos na cozinha” que já estavam condenados. Como disse Siza Vieira, o foco tem de ser a emergência, mas quem tem em mãos definir a estratégia não pode omitir o ponto de partida, que não foi o dia em que foi detetado o primeiro caso ou a primeira cadeia de transmissão, mas o país que tínhamos, a recuperar, mas ainda com níveis elevados de precariedade, milhões injetados na banca – muitos a remediar grandes dívidas de quem supostamente era sólido –, uma justiça com diferentes velocidades. Não aspirar apenas a que não se regresse à austeridade, quando a austeridade ainda estava vincada na vida de muitos. Na crise passada, a expiação maior era porque se tinha vivido acima das possibilidades; nesta, vamos a tempo de evitar que caia sobre os mais fracos.