Esta quarta-feira celebra-se o dia 1 de abril, o famoso Dia das Mentiras. Neste dia, as redes sociais são normalmente bombardeadas de 'brincadeiras', muitas vezes por empresas e é um dia onde são partilhadas várias notícias falsas. No entanto, este ano devido ao aparecimento da covid-19, a Google, uma das empresas que ganha mais com estas brincadeiras afirma que não irão ser tolerados estes comportamentos.

Recorde-se que em 2017, a Google anunciou que conseguia utilizar os moinhos da Holanda para empurrar as nuvens cinzentas e garantir que o país fosse sempre abençoado pelo sol. Este ano, a empresa afirmou que "as piadas vão ser guardadas para o próximo Abril".

Num email interno divulgado pelo Business Insider, a Google avança que não vai participar no tradicional Dia das Mentiras “por respeito aos que lutam contra a pandemia de covid-19”. “O nosso maior maior objectivo agora é sermos úteis às pessoas, portanto guardemos as piadas para o próximo Abril, que será sem dúvida muito mais positivo do que este”, pode ler-se no email assinado pela responsável do departamento de marketing da Google, Lorraine Twohill.

A responsável pede ainda que a nível interno todos os planos sejam também cancelados. “Já parámos os esforços centralizados para o Dia das Mentiras, mas concebemos que possam existir projectos mais pequenos dentro de equipas que não conhecemos. Por favor, eliminem esses esforços e garantam que as vossas equipas coloquem em pausa quaisquer piadas que tenham planeado – quer internamente quer externamente”, escreveu ainda Lorraine Twohill.