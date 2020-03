Por diversas vezes vimos nos nossos sofás Matt Czuchry no papel de Dr. Conrad Hawkins, na série The Resident, ou Freddie Highmore como Dr. Shaun Murphy em The Good Doctor, entre muitos outros médicos fictícios, a salvarem vidas através dos nossos televisores. Agora, estas séries estão a ajudar pessoas na vida real. Enquanto as produções televisivas estão suspensas, de forma a evitar o alastramento do coronavírus, e os hospitais enfrentam graves problemas com a insuficiência de equipamento e recursos médicos, várias séries decidiram ajudar os hospitais e estão a oferecer máscaras, luvas e todo o tipo de equipamento extra que sobraram das suas produções.

Um dos primeiros programas que contribuíram para esta iniciativa foi The Resident, série norte americana da Fox, que doou fatos, máscaras e luvas ao Grady Memorial Hospital. A dra. Karen Law, reumatologista no hospital, agradeceu ao elenco e aos produtores da série na sua conta pessoal no Instagram.

“’Procura aqueles que estão dispostos a ajudar. Vais encontrar sempre aqueles que estão a ajudar’”, começou por citar. “A toda a equipa de The Resident, obrigada por esta doação incrivelmente generosa de equipamento de proteção pessoal do vosso set, que incluía batas, máscaras, luvas e tudo aquilo de que os nossos trabalhadores precisam para trabalhar em segurança durante a [pandemia]”.

Karen Law continuou os seus agradecimentos, referindo que estas doações são uma boa demonstração do espírito de comunidade gerado pelo coronavírus. “Ontem tive uma discussão muito séria com os residentes [do hospital] sobre o facto de estarmos com poucos abastecimentos e como era improvável recebermos mais máscaras. No entanto, esta entrega mágica chegou na forma de um gesto bastante generoso. Este tipo de apoio para a nossa comunidade significa muito para os que estão a lutar nas linhas da frente e que estão a fazer muitos sacrifícios para ajudar o hospital e a nossa comunidade”.

Outras séries que também têm feito doações são a Anatomia de Grey, que ofereceu equipamentos médicos como batas e máscaras, The Good Doctor, a ajudar a comunidade local, ou New Amsterdam, que tem doado todo o tipo de equipamento médico ao Departamento de Saúde de Nova Iorque, “para ser utilizado com base nas necessidades das equipas de socorro de Nova Iorque para ajudar a comunidade durante a crise da covid-19”, podia ler-se num comunicado da NBC, canal em que a série é transmitida.

Apesar de não ser médica, a série Station 19, spin-off da Anatomia de Grey sobre um quartel de bombeiros, doou máscaras N95 ao quartel de bombeiros da cidade de Ontário, no Canadá. “Tivemos sorte por ter cerca de 300 máscaras N95 [no set de Station 95] que doámos ao quartel de bombeiros local. Eles ficaram extremamente gratos”, escreveu Krista Vernoff, produtora executiva de Anatomia de Grey e Station 19, num comunicado enviado à CNN. “[No set de] Anatomia de Grey temos um stock de reserva de batas e luvas que também vamos doar. Estamos extremamente gratos aos trabalhadores do setor da saúde durante estes tempos muitíssimo complicados. Além destes donativos, vamos fazer a nossa parte para tentar ajudá-los, ficando em casa”.

Para além das séries de médicos, também a série de fantasia His Dark Materials se comprometeu a ajudar a vestir os médicos com a iniciativa Helping Dress Medics. A equipa foi formada por Dulcie Scott, supervisora do guarda-roupa de His Dark Materials, Caroline McCall, vencedora do Emmy de melhor guarda-roupa em Downton Abbey, e as figurinistas Fiona McCann, Ellie Munro, Jacqueline Sewry, Cathy Tate e Emma-Jane Weeks.