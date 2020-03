O país delirava com um dos avanços da tecnologia: o gasogénio. Não era uma invenção, vamos e venhamos: o emprego do chamado gás de madeira era substancialmente conhecido, mas a sua evolução permitia agora contrariar a falta de combustíveis que assolava a Europa desde que a ii Guerra Mundial começara a desfazer o continente em pedaços.

Nesse ano de 1944, o mercado português estava inundado com as mais variadas marcas, tanto nacionais como estrangeiras, do famoso gasogénio, um mecanismo de queima de biomassa (geralmente madeira) que produzia gás para combustão de motores e que poderia substituir a gasolina, cujos preços andavam pela hora da morte. Verdadeiramente revolucionário era o sistema apresentado com orgulho e pompa dignos de um Elgar pelo sr. José Ferreirinha, devidamente apresentado e patenteado pela Gaso-Indústria de Lisboa. Para simplificar a descrição do aparelhómetro, este conjugava, em devido grau, as tiragens descendentes e ascendentes, permitindo com isso um muito maior equilíbrio ao veículo ao qual estivesse acoplado.

O sr. José Ferreirinha era um fulano atrevido que não deixava créditos por mãos alheias. E para provar a qualidade do seu novo processo levou um automóvel a gasogénio e sem carburador do Porto a Lisboa em precisamente 4 horas e 49 minutos, tempo controlado pelo Instituto Português dos Combustíveis através de um cronómetro infalível da marca Lancia – “Se o seu relógio não é um Lancia, lance-o fora e compre um Lancia!” Mais extraordinária esta proeza para juntar ao sucesso do sr. Ferreirinha, invasor diário das páginas dos jornais: de Caldas da Rainha a Lisboa, a média de velocidade do automóvel do sr. Ferreirinha manteve-se estável, nos 100 quilómetros por hora. Cáspite!, parece que exclamou o inspetor-delegado, engenheiro Humberto Lopes, experimentadíssimo técnico do referido instituto.

O sr. Ferreirinha era o maior entusiasta e propagandista da obra levada a cabo pela Oficina Ferreirinha: “O Gasogénio Ferreirinha está apto a dar satisfação completa e rendimento máximo a todas as tarefas a que seja submetido. Possui um gás mais rico e poderoso de maneira a beneficiar de excecional facilidade de arranque, rendimento completo, velocidade e economia. Estabelecemos um consumo de 15 quilos de carvão aos 100 quilómetros. E uma das suas particularidades é que quanto mais aquece, mais anda”.

O sr. Ferreirinha (e seus dois irmãos, ambos sr. Ferreirinha, acrescente-se) estava na moda. A sua conceção mecânica, diziam os experts, até tornavam os automóveis mais atraentes. Mas, francamente, poupem-me a essa! Atraentes?! Com bossas de camelo na carroçaria? Essa é que não, sr. Ferreirinha!