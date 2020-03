80% dos portugueses consideram que Portugal está mais preparado para lidar com a covid-19 do que outros países da União Europeia, como França, Alemanha e Reino Unido, segundo um estudo da Marktest, que questionou mais de 500 cidadãos portugueses com o objetivo de "acompanhar as opiniões, as perceções e os comportamentos dos portugueses face a este momento que o país e o mundo atravessam, ao longo das próximas semanas".

48,3 dos portugueses que responderam ao estudo dizem acreditar que Portugal está mais bem preparado para a luta contra o novo coronavírus do que Espanha e 62, 7 dizem o mesmo comparativamente a Itália. Comparando Portugal ao Reino Unido, 48% dos portugueses dizem que o país está mais bem preparado do que a ilha britânica. Apenas no que toca à Alemanha, é que apenas 14,1 dos inquiridos afirmam acreditar que Portugal está mais bem preparado do que o país liderado por Angela Merkel.

O mesmo estudo elaborou ainda quais os maiores medos da população portuguesa em relação à covid-19. Em primeiro lugar está o medo de ser contaminado (33,3), seguido do receio da falência do Sistema Nacional de Saúde (19,1) e da falência da economia nacional (15,4).