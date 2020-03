O Governo alemão vai avançar com uma legislação que apenas permitirá atribuir ajuda estatal às empresas cotadas que decidam não distribuir dividendos em 2020, referentes ao ano anterior.

A notícia é avançada pela Blomberg, que acrescenta que o plano prevê que as empresas que recebam apoios públicos vão ter de cortar salários e bónus aos membros das administrações.

Segundo a agência de notícias, o plano do Executivo de Angela Merkel para fazer face aos impactos económicos provocados pela pandemia de covid-19, fica assim dependente destas regras, e apenas as empresas que as cumpram podem ter acesso ao programa anticrise ou a empréstimos do banco de fomento estatal KfW.