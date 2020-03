A linguista e ex-vice-reitora da Universidade de Lisboa, Maria Helena Mateus, morreu ontem, aos 88 anos. A notícia foi confirmada à Lusa por uma antiga colega da docente, Dulce Pereira, que tinha sido também aluna da linguista. Maria Helena Mateus era ainda professora catedrática jubilada na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL).

Nascida em Carcavelos (Cascais), a 18 de agosto de 1931, Maria Helena Mira Mateus licenciou-se em Filologia Românica, em 1954, e doutorou-se em Linguística, em 1974, na mesma universidade. Em 1978, concluiu a agregação em Linguística Portuguesa, segundo a biografia publicada página na internet da FLUL. Leccionou entre 1965 e 2000 naquela instituição, em diversos cursos, e foi também a fundadora do Instituto de Linguística Teórica e Computacional, que presidiu entre 2005 e 2013, refere a mesma fonte. Foi vice-reitora da Universidade de Lisboa entre 1986 e 1989.

Maria Helena Mateus foi igualmente co-autora da Gramática da Língua Portuguesa, desde a primeira edição, e era uma uma das mais importantes investigadoras portuguesas na área da linguística.

Teve seis filhos e, entre os diversos projetos paralelos à carreira que abraçou, destaca-se o projeto ‘Diversidade Linguística na Escola Portuguesa’, do qual foi coordenadora-geral. Desenvolvido em parceria com o Ministério da Educação e a Gulbenkian, o programa analisou as dificuldades linguísticas das crianças imigrantes nas escolas do 1.º e 2.º ciclo da Grande Lisboa. "Fomos um país de emigrantes e não de imigrantes, e hoje temos nas mãos uma diversidade com a qual não sabemos lidar. Isto vai exigir professores formados de outra maneira, para que estas crianças consigam ter uma vida integrada na sociedade”, dizia em 2010, citada pela Activa.