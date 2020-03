A GNR publicou um post na sua página de Facebook, para a alertar e apelar que sejam cumpridas as recomendações das autoridades de saúde.

Mas a fotografia escolhida pode gerar alguma polémica, por conter a imagem de uma campa, a ideia que transmite é a do que pode acontecer se não forem cumpridas as novas regras sociais.

“Para além do respeito pelas regras de etiqueta respiratória e medidas sanitárias, como a lavagem frequente das mãos ou a não partilha de objetos, entre outras, também deve preservar a distância social de um metro para com as outras pessoas. Ao preservar a distância de segurança reduz o risco de contágio!”, lê-se no texto que acompanha a imagem.

Embora os comentadores sublinhem a ‘violência’ da imagem, todos ou quase todos reconhecem a sua eficácia.