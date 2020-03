Vários países asiáticos, como a China, Coreia do Sul e Singapura, conseguiram controlar o alastrar da covid-19, através de medidas rápidas e de duras, seguidas por boa parte da população. Contudo, "a epidemia está longe de ter acabado na Ásia e no Pacífico", avisou esta terça-feira o responsável da Organização Mundial de Saúde (OMS) para a região, Takeshi Kasai. "Isto vai ser uma batalha a longo prazo e não podemos baixar a guarda", assegurou, lembrando que os casos importados ainda são uma preocupação.

Na China, a origem da pandemia, que ultrapassou as 81 mil infeções registadas, com mais de 3300 mortos, há pouco mais de dois mil casos de covid-19 em tratamento. No entanto, receia-se uma segunda vaga do surto, agora que o número de casos vindos do estrangeiro é muito superior às infeções localmente transmitidas: na segunda-feira foram 48 novos casos, todos importados.

Também há receios que o vírus continue escondido na China: hoje, o Governo divulgou o registo de mais de 1500 nova infeções assintomáticas, que até então não eram contabilizadas, ao contrário da prática noutros países. Entretanto, o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, prometeu revelar mais dados esta quarta-feira. Face a isto, apesar de já ter voltado a haver aulas em várias províncias chineses, consideradas de menor risco, foram adiados por um mês os exames nacionais de entrada na faculdade, realizados por cerca de 10 milhões de estudantes por ano.

Na Coreia do Sul, conhecida pelo fervor académico dos seus alunos, as escolas estão fechadas e exames foram adiados, mas reabriram cada vez mais espaços de estudo, os hagwons, onde estão inscritas três em cada quatro crianças sul-coreanas. "Muitos pais ligaram e pediram para as aulas recomeçarem", assegurou à Reuters Lim Sung-Ho, diretor da Jongro Academy, uma cadeia de hagwons com mais de seis mil alunos - reabriu logo a 16 de março, com pleno funcionamento. Entretanto, esta terça-feira, houve mais 125 novos casos de covid-19 registados no país, depois de semanas de estabilização: o total já vai em quase 10 mil infeções registadas, com 162 mortes.

Já em Singapura, que conseguiu conter o seu surto no início, com menos de 900 infeções e apenas 3 mortes, foram registados hoje 14 novos casos, todos de estudantes de medicina nos Estados Unidos e Reino Unido. Mesmo assim, a rápida resposta de Singapura à pandemia é vista como modelo internacional. "Janeiro e fevereiro foi de facto o momento de acelerar, e foi então que Singapura esteve particularmente ativo", explicou à CNBC Dale Fisher, responsável da OMS para a resposta à pandemia, que gabou as fortes medidas de isolamento social e investigação de cadeias de transmissão no país - muitos detetives de Singapura foram postos a rastrear o percurso dos infetados.

Não que Singapura seja visto como exemplo em tudo, muito menos no que toca aos direitos humanos, atenção. Por exemplo, as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo continuam a ser crime no país, uma velha lei colonial que ainda ontem Supremo Tribunal recusou considerar inconstitucional. Os três ativistas dos direitos LGBT+ que avançaram com o processo tiveram de recorrer à justiça após a recusa do Governo alterar a lei. "Os meus olhos não firmemente postos no caminho pela frente", garantiu um deles à Reuters.