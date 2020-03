A Airbnb anunciou um pacote de iniciativas delineadas para dar apoio aos anfitriões na crise da Covid-19. Desta forma, a plataforma de alojamento local vai pagar 250 milhões de dólares (cerca de 226 milhões de euros) aos anfitriões para ajudar a cobrir o custo dos cancelamentos durante a crise da Covid-19.

Além disso, está a criar um fundo de ajuda para superhosts no valor de 10 milhões de dólares. Os nossos colaboradores criaram este fundo com um milhão de dólares em donativos dos seus próprios bolsos. Os três cofundadores, Joe, Nate e eu, estamos pessoalmente a contribuir com os restantes 9 milhões de dólares", disse Brian Chesky, outro dos cofundadores.

Ao mesmo tempo, foi atualizada a política de cancelamento de circunstâncias atenuantes, alargando-a a todas as reservas efetuadas até 31 de maio, inclusive. "Se um hóspede tiver feito uma reserva de estadia antes de 14 de março, que comece em qualquer momento antes de 31 de maio, poderá cancelar a reserva e obter um reembolso total ou um crédito de viagem se for afetado pela COVID-19 e não puder viajar", refere.

Os anfitriões irão receber 25% do valor que receberiam pela política habitual de cancelamento de reservas.