O Boom Festival 2020, agendado para o período entre 28 de julho e 4 de agosto, em Idanha-a-Nova, Castelo Branco, não se irá realizar este ano. Esta terça-feira, a organização anunciou que foi remarcado para julho de 2021.

Num comunicado publicado na página oficial do Boom Festival, a organização explica que os efeitos da Covid-19 já se estão a fazer sentir, pelo que se viram obrigados, face a essas “sérias repercussões”, a “tomar uma decisão imediatamente”. “A construção do festival demora vários meses a ficar concluída”, explicam, afirmando que de momento já tinham cem pessoas a trabalhar diariamente no evento, número que iria subir substancialmente nos próximos meses.

"Esta pandemia exige um comportamento ético e responsável. Guiados por nossos princípios, especialmente os do humanismo e da unidade, para preservar a saúde pública, os 'boomers' e o espírito boom, seguindo as diretrizes (...) aplicáveis a todos os eventos em Portugal (...), somos forçados a reagendar a edição do Boom Festival 2020 para o verão de 2021. Portanto, a 13.ª edição do Boom Festival acontecerá de 22 a 29 de julho", dizem na mesma nota.

Na edição de 2019, o festival foi distinguido mais uma vez na área da sustentabilidade, tendo recebido um prémio da organização internacional A Greener Festival (AGF).

Os portadores de bilhetes para o festival deste ano poderão usar o seu bilhete na edição do próximo ano. Quem não puder ir à edição de 2021, poderá em breve vender o seu bilhete numa plataforma que o festival vai criar para o efeito à medida que os diversos países forem levantando o estado de emergência . Mais informações aqui.