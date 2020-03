O Chega apresentou um projeto de resolução, na Assembleia da República, para a criação de um Complemento Social de Crise.

A ideia é criar uma prestação social para “reforçar o apoio às famílias durante os períodos de férias letivas, complementar o rendimento dos trabalhadores independentes e criar uma bolsa de apoio direta aos lares de idosos”.

André Ventura explica este “complemento extraordinário” será para vigorar “durante o período em que se mantiverem as circunstâncias excecionais de emergência e as medidas restritivas relacionadas com o combate à pandemia do COVID-19".