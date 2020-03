A Confederação Nacional de Reformados Pensionistas e Idosos (MURPI) divulgou uma série de recomendações para proteger os mais velhos residentes em lares.

Em comunicado, a associação aconselhou a definição de "um plano estratégico sanitário de defesa das pessoas idosas residentes em lares, envolvendo entidades da Saúde, da Proteção Civil e da Segurança Social".

Além disso, é também recomendada a criação de meios que combatam as consequências psicológicas do isolamento social "resultante da proibição de visitas dos seus familiares".

Por último, o MURPI solicita ainda que haja proteção social, financeira e psicológica de quem trabalha em lares.

"O MURPI está consciente que nenhuma estrutura ou organização tem capacidade de dar resposta cabal a uma epidemia com estas características. Contudo, é necessário mitigar as consequências que resultam das fragilidades existentes, centrando", pode ler-se no comunicado.