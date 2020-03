A partir do dia 8 de abril pode existir uma rotura de stock dos produtos tecnológicos em Portugal. A estimativa é do KuantoKusta que prevê que essa rotura será geral nos principais retalhistas.

O comparador de preços explica ainda que em apenas uma semana ‘desapareceram’ do mercado 200 mil produtos num total de 2,2 milhões que a plataforma tem registados. A maioria está relacionada com a categoria tecnológica.

Ainda assim, a empresa sublinha que a parceria existente com mais de 800 lojas em Portugal permitirá encontrar alternativas face a outras sem stock.

“O cerco cada vez maior que se verifica ao mercado espanhol devido ao coronavírus está na origem da rotura que se vai verificar em semana e meia, pois é a grande fonte que alimenta o mercado nacional. Os serviços fecham, as fábricas fecham e os distribuidores estão sem produtos”, explica Paulo Pimenta, CEO do KuantoKusta.

As encomendas, explica ainda o KuantoKusta têm duplicado de semana para semana. “A seguir aos produtos tecnológicos, poderemos vir a verificar quebras noutras categorias, nomeadamente nas áreas de casa, saúde e beleza, pois são produtos que, devido ao custo da mão de obra mais competitiva, têm origem em mercados como a China e a Malásia”, explica o mesmo responsável.

O KuantoKusta avança que “o paradigma de consumo está a mudar”. Os produtos que os portugueses mais procuram na plataforma são: em primeiro lugar a passadeira elétrica (habitualmente em 100º lugar do ranking), em quarto lugar a impressora multifunções (habitualmente em 150º lugar do ranking) e em décimo lugar a bicicleta elétrica (habitualmente em 200º lugar do ranking).

“Acreditamos que no espaço de um mês desaparecerão do mercado mais 440 mil produtos do nosso catálogo, pois não há mãos a medir e o mercado de e-commerce pode também estagnar”, conclui Paulo Pimenta.