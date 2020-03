Os preços das casas em Portugal subiram 11,4,% no primeiro trimestre de 2020, face ao mesmo período do ano anterior. As conclusões surgem no índice imobiliário de venda da Idealista, que adianta que o preço médio das casas em Portugal ficou neste período fixado em 2060 euros por metro quadrado (m2).

Numa comparação em cadeia – ou seja, em relação aos três meses anteriores (outubro, novembro e dezembro), o aumento foi de 1,6%.

Todas as regiões do país assistiram a um aumento de preços em relação ao trimestre anterior – com a única exceção a verificar-se na região Centro, que apresentou uma descida de 0,6%. O destaque vai para o Norte, que viu os preços crescerem 3,6%. Seguem-se, por esta ordem, Alentejo (3%), Área Metropolitana de Lisboa (2,2%), Algarve (2%) e Região Autónoma da Madeira (0,6%).

A Área Metropolitana de Lisboa, com 3007 euros por m2, continua a ser a região mais cara em Portugal, seguida pelo Algarve (2252 euros por m2), Norte (1717 euros por m2) e Região Autónoma da Madeira (1566 euros por m2). Do lado oposto da tabela, encontra-se o Centro (1040 euros por m2) e o Alentejo (1047 euros por m2).

Lisboa continua a ser a cidade onde é mais caro comprar casa (4711 euros por m2). Porto (2831 euros por m2) e Faro (1892 euros por m2) ocupam o segundo e terceiro lugares, respetivamente. Já as cidades mais económicas são Guarda (632 euros por m2), Castelo Branco (737 euros por m2) e Bragança (739 euros por m2).

Os preços anunciados não refletem as consequências da pandemia de covid-19, que apenas se deverão verificar a partir do segundo trimestre de 2020.