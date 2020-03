A Scotturb anuncia reforço de horários para as carreiras municipais de Cascais nos períodos de ponta da manhã e da tarde. “A medida mantém-se em vigor durante o Estado de Emergência decretado pelo Governo a fim de assegurar a procura existente ao momento”, explica a empresa de transportes em comunicado.

A trabalhar em colaboração com a Câmara Municipal de Cascais, a Scotturb adotou uma série de procedimentos, com o objetivo de minimizar o risco de contárgio do coronavírus, quer para os trabalhadores, quer para os passageiros.

Entre as medidas preventivas, destaca-se o reforço da equipa de limpeza por profissionais disponibilizados pela autarquia.

Os autocarros são alvo de: “desinfecção diária das zonas de maior contacto manual das viaturas, bem como varões, pegas, botões de campainhas, pegas das portas e volante do motorista”. Estes trabalhos são realizados à noite quando os veículos recolhem às instalações da empresa.

“Além disso, é feita limpeza e higienização dos autocarros com maior frequência nos terminais de Cascais e Carcavelos todos os dias entre as 7h e as 19h por equipas de trabalhadores assegurados também pela Câmara Municipal de Cascais”, explica ainda a empresa.