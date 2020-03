Foi nas redes sociais que Rita Wilson, mulher de Tom Hanks, assinalou a vitória contra a covid-19, numa altura em que recorda que é também uma sobrevivente do cancro.

“Esta data, 29 de março, representa um momento de grande felicidade. Eu estava na Broadway com o Larry David, na peça 'Fish In The Dark', antes de descobrir que tinha sido diagnosticada com cancro da mama. 29 de março também marca cinco anos da ausência do cancro após uma mastectomia bilateral", começou por escrever no Instagram.

"Estou muito grata pela minha saúde, pelos médicos, enfermeiros, amigos e familiares que me ajudaram durante este período. Vocês, amigos online, também merecem um agradecimento porque as vossas orações e o vosso otimismo foram sentidos profundamente", acrescentou.

Mostrando-se “grata pelas bênção que Deus lhe concedeu”, a atriz recorda ainda o momento em que ganhou uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood. "Uma rua que, quando era criança, ia ler todos os nomes das estrelas que admirava. Nunca acreditei que um dia o meu nome estaria numa dessas estrelas", confessou.

No final, Rita Wilson revela que tem novas razões para comemorar, desta vez a vitória contra a covid-19.

"Hoje, 29 de março, estou a comemorar a beleza desta vida, as bênçãos que Deus me deu e a minha saúde, agora mesmo como sobrevivente da Covid-19", disse.

Recorde-se que Rita Wilson e o marido, Tom Hanks, foram diagnosticados com covid-19, enquanto viajavam pela Austrália, no início do mês de março. Recentemente a imprensa internacional avançou que o casal de atores já regressou aos Estados Unidos.