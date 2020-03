A França registou o maior número de mortes em 24 horas esta segunda-feira, com 418 pacientes a morrerem nos hospitais, elevando o total de vítimas mortais do novo coronavírus para 3024. Mesmo assim, Jerôme Salomon, diretor-geral de saúda francês, disse que esperava que a epidemia atingisse o pico de infeções no final desta semana, assim que as medidas de confinamento - iniciadas há três semanas - começarem a surtir efeito.

O indicador chave a ser acompanhado com maior atenção em França é o número de casos extra de pessoas infetadas nas unidades de cuidados intensivos, que aumentou em mais de 400, totalizando 5100. O número de pessoas hospitalizada esta segunda-feira cifrava-se quase em 21 mil (mais 1592 do que no domingo). São "pacientes com dificuldades respiratórias ou a sofrer doutro tipo de falha", disse Salomon.

Entre estes pacientes, 34% têm menos de 60 anos e 64 estão abaixo dos 30 anos. O diretor-geral da saúde acrescentou ainda que 7924 pessoas foram curadas da covid-19 desde o início do surto. No total, a França regista 44.550 casos confirmados.

No início da crise da pandemia, França tinha apenas 5 mil camas nas unidades de cuidados intensivos. Mas nas últimas semanas conseguiu elevar esse montante para 8 mil e planeia aumentar ainda mais o número de camas nas próximas semanas, ou seja, para 14 mil.