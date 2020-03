Em contextos de crise, uma semana é uma eternidade. Depois de ter repetido durante dias que queria reabrir o país na altura da Páscoa, nomeadamente a 12 de abril, contra todas as indicações dos especialistas de saúde, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu o braço a torcer pela força da ciência e das imagens dos cadáveres amontoados a serem transportados do hospital da sua comunidade natal, Queens, em Nova Iorque.

“Vejam-se os acidentes de viação, que são muito mais do que os números de que estamos a falar”, disse o ocupante da Casa Branca no dia 23 de março, referindo-se às vítimas do novo coronavírus. “Isso não significa que vamos dizer a toda a gente para deixar de conduzir carros”. Ou, como Trump disse no Twitter: “Não podemos deixar que a cura seja pior que a doença”.

Quase uma semana depois, o tom do Presidente mudou drasticamente na conferência de imprensa do último domingo, quando ainda no dia anterior tinha indicado que uma recessão iria causar uma onda “tremenda” de “suicídios”, entre outras coisas. E, no domingo, acabou por repetir 16 vezes (contagem do Washington Post) a negra estatística do pior cenário possível: a epidemia pode provocar até 2,2 milhões de mortes nos EUA se nada for feito e se os cidadãos não respeitarem as regras de distanciamento social, segundo os modelos de dados estudados pela líder da task force para o coronavírus, Leah Birx, e por Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças. E o melhor cenário? Até 200 mil mortes.

“Nada seria pior do que declarar vitória antes de a vitória estar ganha”, disse o chefe da Casa Branca. E as imagens vindas do Elmhurst Hospital, em Queens, onde cresceu, aparentam ter-lhe tocado no coração – instalações hospitalares que o Presidente disse conhecer muito bem.

“Tenho assistido às imagens”, confidenciou Trump, referindo-se ao Elmhurst Hospital. “São camiões frigoríficos porque não se consegue lidar com os cadáveres, são muitos. Isto é essencialmente a minha comunidade em Queens – Queens, Nova Iorque. Vi coisas que nunca tinha visto antes. Quer dizer, vi-as, mas vi-as pela televisão, em terras longínquas”. E acrescentou: “Estão a tirar cadáveres de lá, e olha-se para dentro e vê-se sacos pretos com corpos. Dizemos, ‘o que está lá dentro?’ É o Elmhurst Hospital, devem ser suprimentos. Não são suprimentos; são pessoas”.

“Vamos todos morrer um dia” Mas no hemisfério sul, Jair Bolsonaro continua a ir contra todas as indicações. A reunião alegadamente tensa, no sábado, entre o Presidente do Brasil e o seu ministro da Saúde, segundo o jornal brasileiro Estadão, em que o último lhe perguntou se estava preparado para ver camiões do exército cheios de cadáveres e isto a ser transmitido em direto pela internet, não aparenta ter produzido os efeitos desejados. Bolsonaro saiu novamente à rua no domingo, em Brasília, alegando que o fez para conhecer as necessidades do povo. E voltou a pronunciar-se contra as medidas de confinamento mais alargadas – além de a sua presença ter provocado ajuntamentos de pessoas.

“Essa é uma realidade, o vírus ‘tá aí. Vamos ter que enfrentá-lo, mas enfrentar como homem, porra. Não como um moleque. Vamos enfrentar o vírus com a realidade. É a vida. Todos nós iremos morrer um dia”, disse, argumentando que o confinamento deve reduzir-se apenas aos mais idosos e que se devia prestar mais atenção à economia.