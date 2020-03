O grupo Ibersol, dona da Pizza Hut, Burger King e KFC avança para lay-off a 1 de abril. A informação foi avançada em comunicado enviado em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A empresa diz que "em face da evolução da procura e, procurando dar cumprimento à orientação de manter a economia a funcionar, mantém em funcionamento 161 restaurantes e possui 189 restaurantes encerrados. Nos termos da lei os restaurantes funcionarão apenas com serviço de entrega ao domicílio e/ou serviço de take away, incluindo drive thru, com um baixo nível de atividade e uma operação ajustada à procura"

Em consequência, no atual contexto de crise e de acordo com os mecanismos recentemente aprovados pelo Governo, o Grupo Ibersol irá recorrer, a 1 de abril de 2020, ao apoio extraordinário à manutenção dos postos de trabalho (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março), vulgo “ lay off simplificado”.

"Este é um momento particularmente doloroso em que pedimos um esforço muito significativo aos colaboradores de todo o Grupo pelo que reforçamos o agradecimento a toda a equipa Ibersol pelo seu profissionalismo, esforço e solidariedade que têm vindo a demonstrar nestas últimas semanas".