O presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP) disse hoje que a crise relacionada com a covid-19 atacou o setor de forma “extremamente violenta” antecipando que “mais de 90% das empresas” terão “vendas zero” em abril e maio.

“É difícil atribuir um número” ao impacto da pandemia do novo coronavírus no turismo devido à dimensão das atividades ligadas ao setor, começou por dizer o presidente da CTP, Francisco Calheiros, aos jornalistas no final de uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em Belém.

Francisco Calheiros sublinhou, no entanto, que a crise da covid-19 atacou o turismo “de uma forma extremamente violenta”, apontando que os números de março “variam de empresa para empresa” com quedas de “30, 40 ou 50%”.

“Agora, em abril e maio, não variam muito: mais de 90% das empresas têm vendas zero”, rematou o presidente da CTP.

Para Francisco Calheiros, as medidas dirigidas às empresas anunciadas pelo Governo de combate à pandemia como o ‘lay-off’ simplificado ou as linhas de crédito “têm todas tido um problema: estão muito lentas a chegar à economia”.

“As medidas de 1,7 mil milhões de euros, os 900 milhões para o turismo em geral e hotelaria, os 600 da restauração e os 200 milhões das agências de viagens e animação turística ainda não estão minimamente nos bancos”, afirmou o líder da confederação patronal, acrescentando que “nem vão estar amanhã nem depois”.

A audiência do Presidente da República à CTP insere-se numa ronda de reuniões com os vários parceiros sociais sobre as consequências da pandemia da covid-19.