O Conselho de Administração da EDP Renováveis aprovou a distribuição aos acionistas da empresas de um dividendo bruto de oito cêntimos por cada ação. Os dividendos estarão a pagamento a partir do dia 24 de abril, através por crédito da conta junto do intermediário financeiro em que se encontrem registadas as ações detidas por cada acionista.

Este valor representa um aumento de um céntimo em relação aos dividendos pagos no ano anterior (sete cêntimos em 2019).

Recorde-se que em 2019, os lucros da EDP Renováveis cresceram 52% para os 475 milhões de euros. A EDP totalizou 1824 milhões de euros no ano passado, um aumento de 7% em relação a 2018.