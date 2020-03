“Ao dia de hoje [segunda-feira, dia 30] temos 1 400 pedidos de empresas no âmbito desta medida de apoio à manutenção dos postos de trabalho”, afirmou Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social à RTP.

A governante acrescentou que estes “são dados do dia de hoje de processos que entraram na Segurança Social”. A ministra do Trabalho adiantou que o Governo espera que o pagamento às empresas que recorreram ao lay-off simplificado comece a ser feito “no dia 28 de abril”.



Recorde-se que o lay-off simplificado entrou em vigor na última sexta-feira e é uma das medidas excecionais aprovadas pelo Governo para fazer face à crise na sequência da pandemia de covid-19.



As empresas que aderirem podem suspender o contrato de trabalho ou reduzir o horário dos trabalhadores. Os trabalhadores abrangidos passam a ter direito a receber dois terços da remuneração normal bruta, que será suportada de forma partilhada entre a entidade empregadora (30%) e a Segurança Social (70%). Ana Mendes Godinho também confirmou que os trabalhadores passam a descontar IRS sobre os dois terços do rendimento que vão receber.