Em Itália a pandemia de covid-19 levou nas últimas 24 horas à morte de mais 812 pessoas. São mais mortos do que os 756 registados na véspera, mas o aumento diário em percentagem continua em descida: o aumento foi de 7,5%, o mesmo que se havia registado no domingo, e inferior ao dos dias anteriores (10% no sábado e 11% na sexta-feira). Os números desta segunda-feira elevam o total de mortos para 11.591 desde o início da pandemia.

Quanto ao número de infetados, com 4.050 novos casos, Itália regista nesta segunda-feira o menor aumento percentual diário desde que o novo coronavírus entrou no país: 4,1%. O total de infetados ultrapassou, no entanto, os 100 mil: são agora 101.739 os casos confirmados de infeção. Desses, 75.528 estão ainda ativos, entre os quais 27.795 correspondem a pacientes hospitalizados - 3981 dos quais em estado grave.

Nas últimas 24 horas foram dadas como recuperadas 1590 pessoas. É o maior registo diário de recuperados em Itália, que eleva o número total de recuperados para 14.620.