Um militar da GNR do Carvoeiro, em Lagoa, foi agredido por dois homens enquanto tentava pôr fim a uma festa com mais de dez pessoas numa casa, no passado sábado, em plena fase de Estado de Emergência em Portugal devido à pandemia covid-19.

Segundo avança a TVI24, a GNR foi chamada ao local, onde se encontravam muitas pessoas embriagadas que acabaram por agredir um dos militares presentes com uma garrafa de vidro.

O militar foi assistido no hospital de Portimão, no Algarve, no qual foi suturado com quatro pontos, mas encontra-se bem.

O agressor foi detido, assim como o seu pai, mas acabou depois por ser colocado em liberdade.