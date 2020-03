O filme Parasite vai estrear no TV Cine Top na próxima sexta-feira, 3 de abril, às 21h30.

Na última edição dos óscares este filme foi considerado o Melhor Filme do ano, Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Realizador, para Bong Joon-ho, e Melhor Argumento Original estando nomeado para mais duas. Parasite foi o primeiro filme de língua não inglesa a ser considerado o Melhor Filme do ano.

O filme sul coreano estreou no Festival de Cannes de 2019, a 21 de maio, onde ganhou a Palma de Ouro com o voto unânime do jurado do festival e retrata uma família que vive na pobreza e que tenta "parasitar" uma família da classe alta de forma a melhorer o seu estilo de vida.

O TVCine Top é o novo nome que substitui o antigo canal TVCine 1, que se dedicava à estreia de filmes recentes, especialmente focado nos blockbusters.