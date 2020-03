De acordo com o plano de contingência do Hospital de São João, no Porto, a partir do dia 31 de março, terça-feira, será ativada a medida de avaliação centralizada da temperatura corporal dos profissionais. Estarão instalados sensores de deteção da temperatura corporal, na área do atrium da hospitalidade, de forma a serem avaliados os profissionais do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ) na entrada da instituição.

Em caso de identificação da temperatura corporal elevada, o profissional será observado pelos enfermeiros que se encontram no atrium da hospitalidade, nomeadamente através da confirmação do valor utilizando termómetro digital. Se confirmada a temperatura corporal elevada, o profissional deve ser dirigido ao Serviço de Saúde Ocupacional para ser observado.

Nos horários em que o Serviço de Saúde Ocupacional estiver encerrado, o profissional deve dirigir-se ao Serviço de Urgência para ser observado.

Esta é mais uma medida do CHUSJ, inserida no seu plano de contingência, de forma a proteger todos os profissionais e utentes que acedem à instituição que, nesta fase da infeção coronavírus, tem vido a implementar um conjunto de medidas de prevenção, de acordo com o plano de contingência em vigor e com as recomendações nacionais e internacionais, com o objetivo de garantir a segurança dos utentes, acompanhantes e profissionais de saúde.

Esta nova medida, surge após, no último domingo, o Hospital de São João ter passado a realizar um "rastreio sistemático" à Covid-19 "a todos os doentes com internamento programado ou urgente" naquele centro hospitalar.