O Jardim do Presbitério de Neunen com Figura Feminina, de Vincent Van Gogh, foi roubado durante a noite do Singer Laren, um museu localizado nas proximidades de Amesterdão que se encontra encerrado devido à pandemia do novo coronavírus.

O roubo terá ocorrido nas primeiras horas da madrugada desta segunda-feira, o dia do aniversário de Van Gogh (1853-1890), segundo a direção do museu que, citada pela Associated Press, se demonstrou “zangada, chocada e triste” com o sucedido.

O museu Singer Laren alberga a coleção do casal norte-americano William e Anna Singer, composta sobretudo de obras dos movimentos modernista, neoimpressionista, expressionista e cubista. O Jardim do Presbitério de Neunen com Figura Feminina (1884) tinha sido uma cedência do também holandês museu de Groninger.